4 Febbraio 2020 18:31

Jole Santelli entra in Aula della Camera: lungo applauso

Un lungo applauso, con i deputati del centrodestra e, in particolare, quelli di Forza Italia che si sono alzati in piedi, e’ stato rivolto a Jole Santelli, deputata azzurra e neo governatrice della Calabria, al suo ingresso in Aula della Camera. A spiegare al deputato di FI Raffaele Baratto, che in quel momento stava svolgendo il suo intervento, e’ stato il presidente di turno, Ettore Rosato, che ha augurato “buon lavoro” a Santelli.

