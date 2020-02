Calciomercato Reggina, le voci da Milano sul futuro di Rivas

27 Febbraio 2020 22:26

Calciomercato Reggina, ancora incerto il futuro del calciatore Rivas. Il trequartista si sta mettendo in luce in Serie C con la maglia amaranto

Ha deciso il derby contro il Catanzaro. Il trequartista Rivas è diventato l’eroe per i tifosi della Reggina, l’ex Ternana ha messo a segno il gol decisivo nella sfida contro i giallorossi. Scatto che può risultare decisivo per la squadra di Mimmo Toscano, la promozione in Serie B adesso è più vicina. La dirigenza nel frattempo pensa anche al futuro ed una situazione da risolvere è proprio quella che riguarda l’honduregno. Le novità arrivano direttamente da Milano. Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, in caso di promozione della Reggina in Serie B la conferma in Riva allo Stretto sarebbe probabile. Nel frattempo l’Inter sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore fino al 2023.

