Calciomercato Reggina, nome nuovo per la porta [NOME e DETTAGLI]

20 Febbraio 2020 23:47

Calciomercato Reggina – Gli amaranto starebbero sondando un nome nuovo per la porta, nonostante per ora siano coperti: tutti i dettagli

Calciomercato Reggina – “Giacomo Poluzzi, estremo difensore della Virtus Francavilla, piace a Pisa e Reggina. Ottimo rendimento in stagione, il numero uno classe 1988 potrebbe lasciare la compagine biancazzurra nella prossima sessione di mercato”.

E’ TuttoC a scriverlo. Amaranto interessati all’esperto portiere della Virtus Francavilla. Nome nuovo in vista di giugno, anche se per ora l’undici di Toscano sembra ben ‘coperto’ da Guarna, Farroni e Geria. Discorsi rimandati a giugno, in attesa di conferme o smentite.

