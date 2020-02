19 Febbraio 2020 16:25

Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il viadotto Santa Maria la Stella sull’A18 Messina-Catania

Vigili del fuoco a lavoro sull’A18 Messina-Catania per mettere in sicurezza il ponte Santa Maria la Stella, ad Acireale, a seguito della caduta di calcinacci. Il traffico, in entrambe le direzioni di marcia, è stato dirottato su un’unica corsia. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos.

Immagini di repertorio

