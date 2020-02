Reggio: nasce l’associazione “CalabriAmoci”

22 Febbraio 2020 19:30

Reggio Calabria, “Calabriamoci”: un’associazione per promuovere le bellezze del territorio

A Reggio Calabria nasce “Calabriamoci”, una nuova associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale. I soci fondatori sono sette: Paolo Neri, Antonio Idà, Domenica Neri, Francesco Nucera, Selena Idà, Victoria Neri e Luana Idà.

“Lo scopo principale dell’associazione, con l’aiuto di tutti quelli che ne vorranno far parte direttamente e no- spiegano i soci fondatori- è quello di promuovere il nostro territorio, cercando di renderlo visibile agli occhi di chi vede nella nostra regione solo la parte negativa.

L’area in cui viviamo è ricchissima di borghi di luoghi, a volte sperduti abbandonati, ma bellissimi. Ricchi di storia, una storia che viene da molto lontano. Tutta la zona grecanica è piena di testimonianze di un passato che ci dovrebbe rendere orgogliosi.

La descrizione che un mio amico fa, nel suo libro… delle albe dei tramonti dei paesaggi che ha la fortuna di ammirare mentre fa il suo lavoro di capotreno sono a dir poco fantastici. Questa e’ la Calabria che vogliamo valorizzare pertanto “Calabriamoci”.

Ho avuto l’opportunità di parlare e ascoltare produttori di olio, di vino, di grano simeto, di agrumi, e della nostra eccellenza il bergamotto. Traspariva dai loro racconti di vita quotidiana l’amore per la propria terra.

Ecco vorremmo aiutare a riscoprire il piacere di tutta questa poesia, il piacere dello stare insieme confrontandoci nello scmbiare opinioni e soprattutto trovare soluzioni per quello che ci circonda

Dovremmo innanzi tutto cominciare a parlare della nostra regione.

Vorremmo ritornare al piacere di condividere una piazza un campetto di calcio, una serata per parlare di quello che si potrebbe fare per migliorare le cose, cercando di trovare soluzioni per vivere meglio in armonia con il prossimo e con il bello che abbiamo intorno.

Prenderanno parte al progetto anche la parrocchia di Marina di San Lorenzo e Roghudi nella persona di don Giovanni Zampaglione a cui abbiamo consegnato la tessera di socio onorario e da cui abbiamo ricevuto la benedizione per il nostro lavoro. Ci sara’ con noi anche la parrocchia di Montebello Ionico e Masella nella persona di Don Giovanni Gattuso e mons. Antonio Morabito come padre spirituale.

Speriamo ardentemente nella collaborazione di tutti al fine di raggiungere la meta prefisssata”. Calabriamoci è associata all’Asi Calabria.

