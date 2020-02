17 Febbraio 2020 12:49

Calabria, l’uomo stava guidando un mezzo speciale quando i carabinieri lo hanno fermato trovandogli addosso 100 grammi di cocaina

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni per detenzione e spaccio di droga. L’arresto è avvenuto dopo un controllo effettuato dai militari sulla strada statale 18, nei pressi di Amantea (Cs). L’uomo, paraplegico, stava guidando un mezzo speciale quando i carabinieri lo hanno fermato trovandogli addosso 100 grammi di cocaina divisa in dosi e 4mila euro in contanti.

Valuta questo articolo