Calabria: scoperte 10 persone che percepivano il reddito di cittadinanza e lavoravano “in nero”

21 Febbraio 2020 11:00

Calabria: di queste 10 persone, 6 sono state colte mentre svolgevano lavori di ristrutturazione e rifacimento delle facciate esterne di civili abitazioni

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Gruppo di Cosenza e della Tenenza di San Giovanni in Fiore hanno individuato 10 persone che, pur risultando percettori di reddito di cittadinanza, lavoravano “in nero”, in quanto privi di un regolare contratto e delle necessarie coperture assicurative.

Di tali soggetti, 6 sono stati colti mentre svolgevano lavori di ristrutturazione e rifacimento delle facciate esterne di civili abitazioni, i cui cantieri, siti a Mendicino e San Giovanni in Fiore, sono risultati completamenti abusivi, in quanto sprovvisti delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Ulteriori 4 persone, anche in questo caso privi di regolare contratto di assunzione, lavoravano all’interno di ristoranti e negozi di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli ubicati nei comuni di Cosenza e Rende. All’esito delle suddette attività di controllo, i datori di lavoro non sono stati in grado di fornire, per nessun dipendente, la documentazione attestante la regolare assunzione. La successiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo, oltre a riscontrare l’assenza delle preventive comunicazioni agli enti preposti circa l’avvenuta instaurazione

del rapporto di lavoro, ha consentito di verificare che tutti i 10 lavoratori in questione risultavano percettori del reddito di cittadinanza. I datori di lavoro, avendo impiegato “in nero” soggetti percettori del reddito di cittadinanza,

non potranno beneficiare dell’istituto della diffida alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate; nei loro confronti è stata irrogata la c.d. maxi sanzione, maggiorata del 20 % rispetto a quella applicabile nei casi di specie.

I lavoratori sono stati invece segnalati all’I.N.P.S. per la revoca e la decadenza del beneficio di cui avevano fruito, per un importo complessivo superiore ad € 40.000, per la disattivazione della carta di pagamento elettronica, nonché per il recupero delle somme indebitamente percepite dall’ente erogatore.

Sempre in tema di controlli in materia di lavoro, nel corso di altri specifici interventi, i Finanzieri hanno identificato ulteriori 2 operai “in nero”, i quali, seppur non percettori del citato beneficio economico, svolgevano le operazioni di smontaggio di un’attrazione panoramica installata nel centro cittadino di Cosenza.

Il rispetto delle norme in materia di regolarità del rapporto di lavoro è oggetto di un costante controllo da parte della Guardia di Finanza al fine di contrastare la diffusione dell’illegalità e garantire equità sociale a chi opera onestamente nel tessuto imprenditoriale.

