Calabria: Santelli al lavoro per formare una bella squadra

7 Febbraio 2020 18:03

La neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook a dieci giorni dall’elezione a Governatrice

“Si e’ in attesa che la Corte d’Appello di Catanzaro termini i conteggi dei voti, ripartisca i seggi e ci dia un responso ufficiale. Nel frattempo sto lavorando per capire lo stato dell’arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo piu’ tempo da perdere ed e’ necessario intervenire fin da subito“. E’ quanto scrive la neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook a dieci giorni dall’elezione a Governatrice. Santelli, nel post, fa riferimento a quanti incontrandola o scrivendole si sono complimentati con la vittoria chiedendo lumi sui tempi e sulla composizione del nuovo esecutivo. “So che avete riposto in me e nel progetto che rappresento – prosegue Santelli – tanta fiducia. Faro’ in modo di non deluderla, perche’ so di poter contare su una bella squadra con cui lavorare e, soprattutto, con la grande squadra dei calabresi. A prestissimo!”.

