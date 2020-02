Calabria: rinnovato il certificato di idoneità per prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra

4 Febbraio 2020 09:52

La Direzione Aeroportuale Calabria di ENAC, nella persona del Direttore Carlo Marfisi, ha consegnato a rappresentati di SACAL Ground Handling (SGH) il Certificato di Idoneità n. 347 per Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

A seguito di un rigoroso processo di ri-certificazione avviato la scorsa estate, la Direzione Aeroportuale Calabria di ENAC, nella persona del Direttore Carlo Marfisi, ha consegnato a rappresentati di SACAL Ground Handling (SGH) il Certificato di Idoneità n. 347 per Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra. In forza di tale certificato, SACAL GH potrà continuare ad operare in qualità di handler per i prossimi 5 anni. Il team di certificazione ENAC ha rilevato come SACAL GH, nata nel 2016 per effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 18/99, abbia registrato negli ultimi 2 anni notevoli progressi anche sul fronte economico-finanziario che, in giusta considerazione assieme ai requisiti tecnico-operativi, hanno garantito il rinnovo della certificazione. Il Consiglio di Amministrazione di SACAL GH, nella persona del Presidente De Felice, coglie l’occasione per complimentarsi con il personale SGH per i risultati raggiunti e per quelli ancora da raggiungere nei prossimi anni.

Valuta questo articolo