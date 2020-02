Calabria, Intrieri: “la scelta del Capitano Ultimo è un messaggio coraggioso”

19 Febbraio 2020 13:12

Calabria: le parole di Marilina Intrieri ex parlamentare e componente dell’assemblea nazionale del Pd sulla scelta del Capitano Ultimo come assessore all’Ambiente

Con la scelta del Capitano Ultimo come assessore all’Ambiente in Calabria, “Jole Santelli ha lanciato un messaggio forte e coraggioso“. Lo afferma Marilina Intrieri, ex parlamentare e componente dell’assemblea nazionale del Pd. “L’ambiente – ha aggiunto – è una materia cruciale, la più importante per il nostro territorio. Dinnanzi ad azioni di governo orientate all’interesse collettivo, tutti devono fare la loro parte per dare forza e aiutare i calabresi. Per questo io non avrò difficoltà a riconoscermi nella sua azione di governo se essa, come lei promette, sarà di grande spessore, scevra da interessi di parte”. Come è “chiaro a molti – conclude Intrieri- io non ho votato per Jole Santelli, ma non nascondo che per le tante battaglie fatte in favore delle donne in politica e la stima che ho per lei, donna politica, so che se fossi stata una donna calabrese non impegnata in politica avrei votato per lei“.

