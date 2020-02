Calabria, i vescovi: “Pronti al dialogo con la politica regionale. Auguri alla presidente Santelli”

6 Febbraio 2020 20:26

“Auguri di buon lavoro alla neoeletta presidente della Giunta regionale, Jole Santelli e all’intera Assemblea legislativa calabrese“. È quanto dichiara la Conferenza episcopale calabra, che si è riunita nel seminario di Reggio Calabria per la sessione invernale. In una nota, i vescovi evidenziano che la Chiesa calabrese “si dichiara pronta al dialogo e al confronto pur nella consapevolezza della distinzione di ruoli e competenze” con la politica regionale, richiamando “l’urgenza di attivare misure di contrasto alle poverta’ e a ogni forma di emarginazione“. Secondo i vescovi in particolare, e’ “indispensabile, in particolare, individuare i bisogni prioritari e le relative opportune soluzioni, ad esempio attraverso la concentrazione dei fondi europei della politica di coesione 2021-2027 su pochi, ma determinati e determinanti obiettivi strategici (turismo, innovazione, economia circolare); l’elaborazione del Piano strategico regionale 2020- 2050, coerente con il programma Green Deal lanciato dalla Commissione europea e la conseguente sottoscrizione di un Piano di sviluppo pluriennale che coinvolga istituzioni europee e nazionali insieme e investitori pubblici e privati per trasformare la Calabria, premiando il merito e attuando una visione strategica certa; la creazione di un polo dell’innovazione che ponga la Calabria al servizio dell’area euromediterranea, allo scopo di recuperare centralita’ ed attrarre investimenti, oltre a trattenere le intelligenze e le risorse umane professionalmente qualificate e – conclude la Conferenza episcopale calabra – facendo della legalita’ il metodo di ogni intervento“.

