Calabria, gli Ospedali si preparano all’Emergenza Coronavirus: tende per il triage fuori dai Pronto Soccorso [FOTO]

29 Febbraio 2020 14:41

Calabria, l’ordinanza della Regione impone agli Ospedali di dotarsi di apposite strutture mobili per i casi sospetti di Coronavirus in modo da preservare i Pronto Soccorso

La Calabria è una delle pochissime Regioni d’Italia a non avere ancora casi accertati di Coronavirus: le altre sono Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Tra queste Regioni, la Calabria è la più grande e popolosa: ecco perchè tutti si aspettano i primi casi da un momento all’altro. Anche le autorità. La Regione Calabria ha imposto agli Ospedali calabresi, con apposita ordinanza, di organizzarsi con apposite tensostrutture che dovranno fungere da “filtro” per effettuare un triage di eventuali casi sospetti di Coronavirus, e in queste ore i volontari dei gruppi locali di protezione civile stanno lavorando proprio per montare le tende.

Nelle tende saranno impegnati operatori del personale sanitario ospedaliero per effettuare in sicurezza il triage ed evitare rischi di contagio da Coronavirus all’interno del pronto soccorso.

Nella foto a corredo dell’articolo, la tenda già montata fuori dall’Ospedale di Tropea.