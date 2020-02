7 Febbraio 2020 22:00

Calabria, Furgiuele: “la Lega è qui per fare la sentinella del buon governo e dare concretezza alle proposte di rinnovamento che abbiamo portato avanti in campagna elettorale, con un atteggiamento di continuità”

“Per la prima volta la Lega entra in Consiglio regionale e farà parte con un ruolo importante del governo della Calabria”. E’ quanto ha affermato Domenico Furgiuele, unico deputato leghista della Calabria. “La Lega – prosegue – è qui per fare la sentinella del buon governo e dare concretezza alle proposte di rinnovamento che abbiamo portato avanti in campagna elettorale, con un atteggiamento di continuità. Quella stessa continuità che il nostro leader Matteo Salvini ha voluto palesare tornando in Calabria e dimostrando amore per questa terra, a differenza di altri partiti, che, sia se hanno vinto sia se hanno perso, il giorno dopo chiudono i punti di incontro”, conclude.

