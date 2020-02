Calabria, fugge all’Alt dei Carabinieri: deferito 48enne

18 Febbraio 2020 10:56

Calabria, deferito 48enne di Polistena per resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno deferito G.A., 48enne di Polistena, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari erano sulla trasversale delle Serre (SS 713), nel comune di Vazzano, per un posto di controllo, quando è arrivato – a bordo della sua auto – il 48enne. Hanno intimato l’Alt, ma l’uomo non si è fermato, iniziando così l’inseguimento con l’impiego anche di un’altra pattuglia di supporto che è durato per circa un chilometro,.

I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a sorpassarlo. Braccato, l’uomo ha desistito e si è fermato. All’uomo sono state elevate, sanzioni amministrative euro 7.000,00 circa, con contestuale sequestro autovettura per mancanza della copertura assicurativa e guida con patente di diversa categoria.

