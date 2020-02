Calabria: tenta di freddare zio e cugino al culmine di una lite, fermato 30enne [NOME E DETTAGLI]

5 Febbraio 2020 16:43

Calabria: un 30enne è stato sottoposto a fermo di indiziato perchè ritenuto responsabile di tentato omicidio

La sera del 4 Febbraio 2020 a Belcastro (Catanzaro), i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giancarlo Pane, classe 1989, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Il fermato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., intorno alle ore 18:30, nella piazzetta centrale del piccolo paese catanzarese, a seguito di una lite per per futili motivi, era venuto alle mani con dei suoi parenti, uno zio e un cugino. Successivamente si era allontanato a bordo della propria autovettura dal luogo della discussione. Dopo alcuni minuti, il Pane faceva ritorno imbraccando un fucile con munizionamento a pallettoni, con il quale esplodeva due colpi all’indirizzo dei predetti parenti. Questi ultimi riuscivano a ripararsi dietro una autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze che veniva danneggiate dai proiettili. Solo uno dei due soggetti veniva lievemente ferito al volto, poiché colpito di striscio. Il fermato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano in attesa della convalida del provvedimento adottato dai Carabinieri.

Valuta questo articolo