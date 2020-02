Ferrara (M5S): “lo sviluppo della Calabria non può che partire dalle aree interne”

2 Febbraio 2020 19:30

Ferrara (M5S): “a Jole Santelli, neo eletta presidente della Regione Calabria, e a tutto il Consiglio regionale auguro buon lavoro”

“Lo sviluppo della Calabria non può che partire dalle aree interne”. E’ quanto ha affermato Laura Ferrara, eurodeputata del M5S. “A Jole Santelli, neo eletta presidente della Regione Calabria, e a tutto il Consiglio regionale auguro buon lavoro – aggiunge – non mancheranno da parte mia sproni e suggerimenti affinché si concretizzi finalmente una politica virtuosa di gestione dei fondi europei. A questo proposito, invito la presidente ad accelerare l’iter di realizzazione della strategia di sviluppo delle aree interne che nell’ambito del Por Calabria 14-20 non ha ancora generato alcuna spesa, così come scrive la Commissione europea nella risposta ad una mia interrogazione. Un forte ritardo che compromette una importante opportunità di sviluppo per il nostro territorio”.

