Calabria, la Distilleria Caffo promuove la candidatura di Tropea a “Capitale Italiana della Cultura 2021”

Tropea candidata a “Capitale Italiana della Cultura 2021”: la Distilleria Caffo orgogliosa di sostenere la candidatura per la valorizzazione della Calabria

“La Distilleria Caffo di Limbadi (VV), ha scelto di far parte del comitato promotore della candidatura di Tropea a “Capitale Italiana della Cultura 2021” – è quanto si legge nel comunicato stampa – . Il legame dell’azienda con il territorio è imprescindibile e sostenere il progetto è, per l’azienda stessa, un atto di riconoscenza. In fin dei conti, molti prodotti del gruppo nascono in Calabria e portano dentro tutto il sapore e la storia di questa terra generosa. Sulla base di un’apposita procedura di selezione, Il Consiglio dei Ministri assegna annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana. Tropea si candida a essere brand per l’intero territorio con un progetto che mette in luce le caratteristiche naturali, culturali e la fierezza del carattere calabro, tratti peculiari che rendono la regione unica. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, il mondo imprenditoriale calabrese ha deciso di contribuire tra cui, in primis, la Distilleria Caffo, un’eccellenza figlia di questa terra, riconosciuta a livello internazionale.

La Distilleria Caffo ha aderito al comitato promotore per la candidatura di Tropea a ‘Capitale Italiana della Cultura 2021’. Una scelta dettata dal cuore e dalla fierezza di appartenere ad un territorio importante e in parte, ancora da scoprire. E non poteva essere altrimenti, infatti, è sufficiente pensare come Vecchio Amaro del Capo, il più iconico e conosciuto degli amari, con il suo gusto unico, esporti in tutto il mondo gli aromi e i profumi inebrianti che il procedimento di infusione delle erbe locali gli regala. L’etichetta stessa che la bottiglia veste, rappresenta con orgoglio il dipinto di uno scorcio della ‘Costa degli Dei’ in cui si staglia Capo Vaticano, poco lontano da Tropea, da cui l’amaro prende il nome.

Lo stesso si può dire per altri importanti prodotti della Distilleria Caffo come Liquorice, specialità dal gusto inimitabile, l’unico liquore di pura liquirizia calabrese: profumato, denso, deciso e amabile come la terra da cui proviene. La Distilleria Caffo attinge a piene mani dalla natura che lo circonda e infatti, 29 sono le erbe autoctone che rendono grande Vecchio Amaro del Capo e quando a queste si unisce il peperoncino calabro nella Red Hot Edition, l’aromaticità dell’amaro prende il carattere raffinato e ruvido di questa terra.

Una menzione speciale merita Limoncino dell’Isola, un liquore unico e ricercato, creato dalla Distilleria Caffo tantissimi anni fa, proprio come omaggio alla città di Tropea. Sulla sua etichetta è riportata l’effigie di S. Maria dell’Isola, luogo incantevole, simbolo inconfondibile della ‘Perla del Tirreno’, l’icona più conosciuta di Tropea e della Calabria intera. Scorze di limoni non trattati maturati sotto il caldo sole calabro e il rispetto della ricetta tradizionale sono gli ingredienti di questo liquore, apprezzatissimo in Germania e U.S.A. e negli altri 50 Paesi in cui è esportato.

E’ nell’azienda agricola Borgo del Feudo, di proprietà del Gruppo Caffo 1915 cui appartiene anche la Distilleria Caffo, che nascono erbe officinali, radici, fiori e frutti benedetti da un clima ideale e dove crescono, nel vasto agrumeto, i limoni, provenienti anche da aziende agricole nelle vicinanze della Distilleria Caffo, lavorati lo stesso giorno della raccolta per ottenere l’infuso.

“La nostra azienda appartiene in maniera imprescindibile alla Calabria – dichiara Sebastiano Caffo amministratore della Distilleria Caffo – la storia, il clima, la natura forte rendono esclusivi i prodotti nati in questa terra. Appoggiare la candidatura di Tropea a ’Capitale Italiana della Cultura 2021’, per noi significa essere riconoscenti verso questo territorio per ciò che generosamente ci offre. Siamo anche certi che questa sia una grande opportunità per Tropea e tutta la regione, per far emergere le importanti caratteristiche culturali ancora non pienamente conosciute, a favore di uno sviluppo socio economico che il territorio da tempo attende. La Distilleria Caffo offre tutta la sua visibilità e l’impegno che serve per raggiungere il risultato”.

Il comitato promotore di cui la Distilleria Caffo è entrata a far parte, ha lo scopo di ideare, indirizzare e supportare la candidatura di Tropea attraverso una serie di azioni di promozione e iniziative a livello nazionale ed europeo, nella consapevolezza che Tropea, possa rappresentare un brand mondiale sul quale tutto il territorio calabrese può contare.

Dichiara e conclude Sebastiano Caffo: “Da sempre noi crediamo nel legame tra natura e cultura del territorio, valori sui quali puntare per incoraggiare il turismo, così come la varietà dei prodotti tipici, la ricchezza agroalimentare e l’artigianato calabro sono i motori da spingere al massimo per richiamare visitatori da tutto il mondo. La candidatura di Tropea è l’occasione, fino ad oggi è mancata, per incoraggiare il turismo”.

Il Consiglio dei Ministri assegna annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” a una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione e nel 2020 dovrà conferire questo titolo per l’anno 2021. Il paradigma di qualità che la Calabria può proporre, è il suo carattere peculiare: una teoria di borghi di piccole dimensioni, immersi in una matrice ambientale e paesaggistica pressoché intatta, dove si respira aria pulita, si mangiano prodotti sani, si mantiene il contatto con la natura, si intrattengono relazioni di vicinato, caratteristiche che rendono unico questo territorio.

Caffo Antica Distilleria produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La costruzione di un’intera filiera produttiva inizia dalla coltivazione delle erbe officinali, ingredienti base dei propri liquori. Vecchio Amaro del Capo fa parte di questa famiglia insieme a un catalogo di numerose ricette fra liquori, distillati, premiscelati e sciroppi tra cui gli apprezzatissimi Liquorice, l’originale liquore di pura liquirizia calabrese, Limoncino dell’Isola, nato come tributo a Tropea e alla generosità dei frutti di Calabria, Elisir Borsci S. Marzano il più sensuale dei sapori e l’amaro S. Maria al Monte la cui ricetta segreta è tramandata da cinque generazioni. Grazie alla propria vocazione internazionale approda in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Il marchio Vecchio Amaro del Capo resta il più amato fra gli italiani e si aggiudica oltre il 30% di quota di mercato presso la Grande Distribuzione, come dimostra anche il rapido sviluppo nel canale Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti e locali di entertainment). Vecchio Amaro del Capo è un’eccellenza firmata Caffo: la special edition Riserva del Centenario è stata premiata con la Grand Gold Medal al Concorso Mondiale Spirits Selection di Bruxelles, venendo di fatto riconosciuto come il miglior liquore d’erbe al mondo”.

