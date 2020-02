In Calabria c’è un centro d’eccellenza per curare malattie come l’Alzheimer: ‘tutto il mondo lo invidia’ ma sta per chiudere perché mancano i fondi

11 Febbraio 2020 16:44

Il Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme rischia la chiusura con il conseguente licenziamento di quasi tutti i dipendenti

E’ stata uno dei primi scienziati al mondo a scoprire il gene più diffuso dell’Alzheimer, la “presenilina“, aprendo così la strada a numerose possibili terapie. Nonostante questo, però, il suo Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme rischia la chiusura, con il conseguente licenziamento di quasi tutti i dipendenti. La ragione di questa chiusura è atavica nella nostra regione, tanto che ci siamo ormai abituati a questa espressione, quasi come se fosse una giustificazione plausibile: mancano i fondi. La direttrice del centro è Amalia Bruni, di Girifalco, classe 1955 e scienziata di fama internazionale. Il suo è centro d’eccellenza, vergognosamente lasciato ‘a secco’, tanto che non ci sono più nemmeno i soldi per pagare il personale. Le prime lettere di licenziamento, forzato, sono arrivate già nelle scorse settimane e quattro biologhe sono già andate via. Bruni, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si rammarica per il lavoro del suo centro e per quello che si sarebbe potuto fare in termini scientifici: “presto avremmo potuto concepire farmaci per combattere in maniera più sostanziosa l’Alzheimer, ma i nostri studi negli ultimi anni hanno trovato ostacoli che non ci permettono più di continuare nella ricerca“.

La dottoressa Bruni, che ha scoperto il gene nel 1996, da allora ha condotto all’interno del proprio centro numerose ricerche sulle malattie neurodegenerative, diventando punto di riferimento per tutta la comunità scientifica internazionale. Il centro calabrese è unico nel suo genere per l’intero settore sanitario nazionale. Sono mesi, però, che le cose non vanno bene e il personale sta per essere decimato: non possono essere pagati, il centro è stato lasciato senza fondi e non può proseguire con le proprie ricerche. Bruni ha anche inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal quale non ha ancora ricevuto risposta.

“Tutto ciò accade tra l’indifferenza della politica regionale – ha spiegato la scienziata -, dei commissari prefettizi che guidano l’Azienda sanitaria di Lamezia Terme commissariata per mafia, e del generale Saverio Cotticelli, commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro della sanità in Calabria. C’è il rischio che il Centro di neurogenetica diventi un ambulatorio sanitario, perché la spoliazione in atto porterà a questo“. Fino al 2018 i fondi per il centro di Lamezia venivano erogati nei tempi previsti dalla regione, ma “ad un certo punto i finanziamenti non sono più arrivati e non è stato sufficiente avvertire che quei soldi facevano parte di un Fondo istituito con legge regionale, mai abrogata“. Quello stesso anno Regione ha messo in bilancio un nuovo fondo per un ammontare di duecentomila euro, “ma quei soldi sono già finiti e per questo ogni giorno siamo costretti a mandare a casa centinai di pazienti e abbiamo bloccato anche le prenotazioni – conclude amareggiata Bruni – perché con un solo infermiere il Centro non può far fronte alla domanda”.

IL COMMENTO DI JOLE SANTELLI:

“È politicamente criminale distruggere le eccellenze nel campo sanitario. Lo è ancor di più in Calabria. E invece per il centro di Lamezia si minaccia la chiusura e già sono partite le prime lettere di licenziamento. Non possiamo permetterci di mettere a rischio la ricerca scientifica, settore che deve diventare strategico per la nostra regione, e poi la cura dei pazienti, il benessere dei cittadini. Valorizzare le eccellenze è prioritario in una terra di emergenza sanitaria continua“. E’ quanto scritto del neo governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, sulla propria pagina Facebook.

