Calabria, il dott. Cavallo nominato Delegato Responsabile della FIWUK. Papa (Coni): “è un uomo di sport a gran livello”

5 Febbraio 2020 12:24

Sport in Calabria, il dottor Giuseppe Cavallo è il nuovo Delegato Responsabile della FIWUK. Le congratulazioni arrivano anche dal Coni

Il prof. Salvatore Papa, brillante fiduciario Coni per l’alto jonio reggino, ha inteso congratularsi, con il

Maestro di Arti Marziali, dott. Giuseppe Cavallo, per la nomina ricevuta a Delegato Responsabile Regionale

Calabria della FIWUK, la federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale di Wushu Kung Fu. “Mi

compiaccio col presidente, avvocato Drago, con il segretario generale dr. Cavaliere Spoto e con il consiglio

federale per l’eccellente scelta compiuta – ha dichiarato il delegato Coni Papa – poiché il maestro Cavallo è Uomo di Sport di gran livello, che opera in questo settore delle arti marziali, da anni, ha ottenuto grandi successi a livello nazionale e internazionale ed è un cittadino della Locride, che ha tanto bisogno di iniziative sportive e di riscatto sociale. In effetti, va detto, è la prima volta che un Maestro della nostra zona assume il ruolo di responsabile regionale in una Federazione olimpica”. Si ricorda che proprio di recente il Wushu è stato inserito quale disciplina Ufficiale alle Olimpiadi giovanili.

Valuta questo articolo