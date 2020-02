Calabria, Capitano Ultimo nominato Assessore all’Ambiente: “garanzia di serietà e attenzione nei confronti dei cittadini di un territorio meraviglioso troppo spesso mortificato”

18 Febbraio 2020 17:39

Calabria, Gallone: “concordo assolutamente con la decisione della presidente Santelli di coinvolgere il capitano Ultimo nella sua Giunta in qualità di assessore all’Ambiente”

“Concordo assolutamente con la decisione della presidente Santelli di coinvolgere il capitano Ultimo nella sua Giunta in qualità di assessore all’Ambiente”. E’ quanto dichiara Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Ambiente del partito.“Il Capitano Ultimo sicuramente sarà garanzia di serietà e attenzione nei confronti dei cittadini di un territorio meraviglioso troppo spesso mortificato, non certo per reprimere ma per prevenire e rendere migliori i sistemi di tutela e sostenibilità ambientale a 360 gradi”, conclude Gallone.

