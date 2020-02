Calabria, Sergio De Caprio nominato Assessore regionale all’Ambiente: “sono certa che Ultimo saprà svolgere al meglio questo impegnativo ruolo istituzionale”

18 Febbraio 2020 22:10

Ciaburro: “accolgo con soddisfazione la notizia che il Presidente Jole Santelli ha nominato oggi assessore all’Ambiente della Regione Calabria il Colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo”

“Accolgo con soddisfazione la notizia che il Presidente Jole Santelli ha nominato oggi assessore all’Ambiente della Regione Calabria il Colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo“. E’ quanto afferma in una nota Monica Ciaburro (FdI). “Da figlia d’Arma, sono certa che il colonnello De Caprio saprà svolgere al meglio questo impegnativo ruolo istituzionale. Un uomo di cosi’ alta levatura morale e con un cosi’ importante senso del dovere sara’ certamente di stimolo per far si’ che la Calabria sappia rendere il suo meraviglioso ambiente quel luogo ove da tutto il mondo potranno arrivare milioni di turisti per visitare alcune delle coste più belle della nostra Patria. Un augurio di buon lavoro al neo assessore ed a tutta la giunta Santelli”, conclude.

