Calabria, Bevacqua (Pd): “è finito il tempo delle nomenclature autoreferenziali”

2 Febbraio 2020 16:00

Calabria, Bevacqua: “abbiamo perso? Sì, non ci possono essere dubbi. La mia personale affermazione e la riconferma in consiglio regionale, non cancellano certo in me il sapore amaro di una sconfitta chiara dello schieramento a fianco di Callipo”

“Abbiamo perso? Sì, non ci possono essere dubbi. La mia personale affermazione e la riconferma in consiglio regionale, non cancellano certo in me il sapore amaro di una sconfitta chiara dello schieramento a fianco di Callipo”. E’ quanto afferma Domenico Bevacqua, consigliere regionale del Pd. “La battaglia è finita? No, nient’affatto – prosegue-, comincia adesso ed è, a mio avviso, ancora più importante della competizione elettorale in sé. E una battaglia che non si gioca sui voti ma su un modo di essere, sull’esempio concreto che, in quanto rappresentanti delle istituzioni, intendiamo dare ai corregionali che ci hanno votato, a quelli che non ci hanno votato e, più di tutti, ai troppi che non sono andati a votare”. “C’è una forza politica che ha cominciato con coraggio e determinazione un percorso di pulizia e di rinnovamento, ed è il Pd, risultato primo partito della Calabria. La strada per il Pd è questa e non può essere diversa: apertura, ascolto, coinvolgimento, allargamento, proposte fattive, capacità di far comprendere il senso di un’alternativa reale alla destra populista”, aggiunge. Bevacqua conclude: “tutti pronti a rafforzare il coraggio dimostrato dal segretario nazionale Zingaretti nel rompere incrostazioni del passato. Il tempo delle nomenclature autoreferenziali che si autoriproducono credo sia finito. Indietro non si torna”.

