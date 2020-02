Calabria: l’Associazione Italiana Dislessia nomina Adelaide Laganà coordinatore regionale

6 Febbraio 2020 16:27

L’Associazione Italiana Dislessia ha nominato Adelaide Laganà nuovo coordinatore regionale per la Calabria: succede a Maria Pia Scafuro

Adelaide Laganà ha ricevuto la nomina di nuovo coordinatore dell’Associazione Italiana Dislessia per la regione Calabria. E’ socia dell’Associazione dal 2011, nonché fondatrice della Sezione Provinciale AID di Reggio Calabria, di cui è stata Presidente sino al Dicembre 2017. Dal 2018 Adelaide Laganà è stata responsabile degli sportelli informativi della Sezione ed è Referente di Sezione per i rapporti con gli Enti Pubblici, le Scuole e le Famiglie.

Adelaide Laganà succede a Maria Pia Scafuro, docente e Formatore Scuola per l’Associazione Italiana Dislessia, nonché fondatrice nel 2009 della prima Sezione Provinciale dell’Associazione di Vibo Valentia, di cui è stata Presidente sino al 2018. Maria Pia Scafuro ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Regionale dal 2011 e in questa funzione ha partecipato al Tavolo Tecnico per la stesura della legge Regionale del 11/04/2012 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”.

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

