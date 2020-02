La Calabria è amaranto, la Reggina infligge al Catanzaro il doppio k.o. stagionale: la statistica che rende storico il risultato

27 Febbraio 2020 16:08

Il Derby della Calabria si tinge di amaranto per la seconda volta in stagione: è un risultato storico per la gara Catanzaro-Reggina, una statistica lo dimostra

Reggio Calabria può festeggiare, la Reggina ha onorato al meglio il derby contro il Catanzaro e ha strappato con tutte le forze una vittoria significativa. Così, come già successo ad ottobre, anche nella gara di ieri sera la squadra amaranto ha battuto per 1-0 i rivali giallorossi e aggiunge una nuova splendida pagina nella storia del “Classicu” calabrese. Con la vittoria di ieri sera infatti è stata aggiornata un particolare statistica: per la quarta volta dalla stagione 1930/1931 (prima volta in cui le due squadre parteciparono allo stesso torneo o girone) la Reggina infligge un doppio k.o. al Catanzaro vincendo il confronto sia all’andata che al ritorno. In precedenza infatti era capitato soltanto nelle annate 1948/1949, 1949/1950 e più recentemente nel 2017/2018. Gli amaranto sono divenuti ormai una maledizione per le aquile catanzaresi, che non riescono nella stessa impresa dal 1945/1946, prima e unica volta in cui ciò si è verificato.

Alla Reggina inoltre va donata la corona di miglior squadra calabrese del Girone C di Lega Pro. Dei cinque derby fin qui disputati contro Catanzaro, Vibonese e Rende (da giocare ancora il match di ritorno), la formazione del tecnico Mimmo Toscano ha sempre portato a casa i tre punti. Un dato che sottolinea ancor di più lo straordinario cammino percorso dagli amaranto fino ad oggi. Una grande soddisfazione per i tifosi reggini che, oltre a vedere la squadra sempre più prima in classifica, possono esultare per l’atteggiamento mostrato dai propri uomini in campo anche quando la partita offre un significato più particolare.

