Coni Calabria: Corso per Agente Sportivo, iscrizione aperte fino al 14 Febbraio

12 Febbraio 2020 11:46

Calabria, è tutto pronto per l’inizio del Corso per Agente Sportivo: il 14 Febbraio è la data ultima per la presentazione delle iscrizioni

Delineato il programma, definita l’offerta formativa, identificati i docenti, riconosciuti i crediti da parte dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria è tutto pronto per l’inizio del Corso per Agente Sportivo, il 14 Febbraio 2020, data ultima per la presentazione delle iscrizioni. L’Ismed Group, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane di Reggio Calabria, l’Ordine degli Avvocati di R.C. e la Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria credono fermamente nella formula intensiva del Corso di preparazione per Agente Sportivo CONI, essenziale per permettere agli aspiranti agenti sportivi di accedere alle sessioni d’esame di Marzo 2020 e successive. Il Corso, destinato agli aspiranti Agenti Sportivi, agli Avvocati, ai Praticanti Avvocati, ai Dirigenti Sportivi ed a tutti coloro che intendono sostenere l’esame generale (che prevede come requisito d’ammissione solo il diploma di scuola media superiore) avrà una durata di 90 ore, alternate in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, con un numero chiuso di 30 posti.

Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’Ismed.

