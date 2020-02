Festival di Sanremo: Caffè Mauro all’Ariston con caffè e cappuccini a regola d’arte

4 Febbraio 2020 15:10

Caffè Mauro – azienda storica nella produzione del caffè dal 1949 – porta anche quest’anno al Festival di Sanremo 2020 l’aroma del caffè in versione totalmente inedita. Fino a sabato 8 febbraio cantanti, vip, spettatori, fan e passanti potranno fare una piacevole pausa degustando caffè e bevande d’eccezione firmati Caffè Mauro. A pochi passi dell’Ariston, in Corso Matteotti, lo stand “Caffè Mauro” propone cappuccini naturalmente colorati in viola, rosso, giallo, verde e blu, un inedito coffe show realizzato ad hoc per il Festival di Sanremo dagli esperti barman dell’Accademia del caffè di Caffè Mauro. Inoltre, a chi si concede una pausa e fa il repost dei selfies e stories, verranno offerti buoni sconto del 30% da utilizzare nell’ e-shop online di Caffè Mauro, oltre a foto ricordo e palloncini personalizzati con l’hashtag #sanremo2020. Quest’anno lo spettacolo continua anche fuori dal Teatro: su Instagram e Facebook verranno caricati video con riprese live per le vie di Sanremo e con le interviste a artisti, organizzatori e spettatori che si fermeranno allo stand di Caffè Mauro. L’Accademia del Caffè Mauro nasce come veicolo di diffusione della cultura del caffè, propone agli appassionati del Mondo Caffè, operatori del settore e non, corsi di formazione altamente qualificanti con quattro livelli di specializzazione, per contribuire alla diffusione di una “cultura del caffè”, svelando i segreti che si celano dietro un rito quotidiano, come quello di gustare una tazzina di caffè, che accomuna milioni di persone nel mondo. “Siamo molto orgogliosi di essere presenti anche quest’anno al Festival di Sanremo – dichiara Fabrizio Capua Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro – e abbinare il nostro caffè, che ha recentemente festeggiato i suoi 70 anni, ai 70 anni di tradizione della musica italiana. Per tutta la durata del festival i nostri barman dell’Accademia del Caffè allieteranno cantanti, vip, pubblico e passanti con caffè, cappuccini e marocchini realizzati a regola d’arte per una pausa all’insegna del gusto e per condividere con tutti loro il nostro modo di concepire il caffè e la sua cultura”.

La storia di Caffè Mauro inizia nel 1949 quando Demetrio Mauro ha l’intuizione e la forte volontà di far installare in un magazzino, nei pressi del porto di Reggio Calabria, una macchina torrefattrice in grado di tostare 15 Kg di caffè al giorno. La piccola azienda è fra le prime a introdurre nel mercato il caffè confezionato. Da allora Caffè Mauro ha uno sviluppo vorticoso. Demetrio Mauro costruisce una realtà che diventa presto una delle più avanzate del settore. Negli anni ’50 e 60′ la “Mauro Caffè” si connota come un’Azienda innovatrice sotto molteplici punti di vista: applica strategie inedite nell’ambito dei sistemi di produzione, della distribuzione, della pubblicità e della promozione. Nel 2009 la holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua, rileva la Caffè Mauro con l’obiettivo di supportarla, sia con risorse finanziarie, sia in termini strategici, nel processo di crescita e di consolidamento del marchio. L’azienda entra in una fase riorganizzativa necessaria per acquisire un più adeguato posizionamento competitivo e una più corretta valorizzazione – sul mercato nazionale ed internazionale – del suo patrimonio di esperienze e di qualità. Oggi che il risanamento è completato, Caffè Mauro è tornata ad essere una realtà imprenditoriale italiana riconosciuta nel mondo per la qualità e la tradizione, con una struttura operante su tutti i canali distributivi (dall’alimentare al bar, dalla ristorazione al vending) e una rete capillare di vendita organizzata in Italia e all’estero. L’azienda sorge su un’area totale di 40.000 mq ed è attiva con uno stabilimento di 6.000 mq a Villa San Giovanni (RC), che coniuga l’avanguardia tecnologica e l’automazione dei processi, all’esperienza di un team di manager e tecnici che seguono e controllano ogni singola fase del processo produttivo. Un laboratorio dedicato al controllo qualità verifica costantemente che siano rispettati i più rigorosi standard qualitativi nazionali e internazionali.

