8 Febbraio 2020 09:59

Degrado a Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore a StrettoWeb

Asfalto disseminato di buche e perdite d’acqua. Sono le immagini di via Villini Svizzeri e via Cappuccinelli inviate da un nostro lettore, che sarcastico commenta: “Meritano una visita. Si nota una sorgente, un ruscello di acqua limpida e un laghetto adatto per immetterci delle trote . È disponibile una guida in loco”.

