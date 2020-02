Bruno Pizzul: “Reggina, hai imboccato la strada giusta. Ho bei ricordi di città e lungomare, si mangia bene”

5 Febbraio 2020 11:52

Bruno Pizzul, voce storica del giornalismo italiano, è stato ospite telefonico di ‘Buongiorno Reggina’, sul canale ufficiale del club

Una delle voci storiche del giornalismo italiano, uno di quei personaggi ‘nostalgici’ del calcio che nascondeva lati molto più romantici rispetto a quello attuale. A lui si legano i bei ricordi delle telecronache della Nazionale, ma ovviamente non solo questo. Bruno Pizzul è stato ospite telefonico di ‘Buongiorno Reggina’, sul canale ufficiale del club. Queste le sue parole.

“La Reggina sembra aver imboccato la strada giusta, so che c’è grande entusiasmo popolare. Poi c’è una città che aiuta. Reggio Calabria è stata sempre una città molto accogliente, si mangiava bene, c’era il calore della gente. Lo ricordo anche per le volte che, andando in Sicilia, si passava da Reggio. Ho bei ricordi. Anche il famoso “chilometro più bello d’Italia”. Tornare un giorno? Purtroppo c’è da fare i conti con un’età che avanza, non per niente ho deciso di ritornare nella mia Udine”.

