Bracconaggio, arresti e denunce nell’area protetta di Fiumedinisi. Il Cabs: “Segnale preoccupante ma che non sorprende”

5 Febbraio 2020 10:04

Il Cabs: “Il caso avvenuto nel messinese evidenzia quanto grave sia il fenomeno del bracconaggio nel nostro paese. Il nostro paese ha risposto con molto ritardo con un Piano nazionale antibracconaggio rimasto, peraltro, in gran parte inattuato”

“A leggere il comunicato diffuso dall’Arma dei Carabinieri non si può che rimanere allarmati per la degenerazione di un fenomeno, quale quello della caccia fraudolenta, che, a quanto sembra, alcuni soggetti avrebbero praticato nella “Riserva naturale Orientata di Fiumedinisi”. Afferma il CABS, l’associazione di volontari esperti in antibracconaggio, a seguito dell’intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Alì Terme, Fiumedinisi e del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

“I Carabinieri – ha affermato il CABS – hanno evidenziato la prolungata attività di osservazione e pedinamento che ha infine consentito di individuare ben dieci persone, le quali sarebbero stati impegnate in una battuta di caccia in area protetta. Un’operazione importante che evidenzia però come, senza tale impegno, chi esercita in maniera fraudolenta l’attività venatoria abbia vita facile”.

I Carabinieri hanno inoltre comunicato l’arresto di tre soggetti ora accusati, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina e munizioni, nonché attività venatoria illecita. E’ verosimile che la battuta di caccia illecita fosse indirizzata al cinghiale così come sarebbe stata la tipologia delle 100 cartucce sequestrate. Ben venti, invece, i fucili legalmente detenuti che sarebbero stati ritirati in forma cautelare presso le abitazioni degli altri sette denunciati, ossia le persone accusate solo di caccia di frodo.

“Il caso avvenuto nel messinese – ha aggiunto il CABS – evidenzia quanto grave sia il fenomeno del bracconaggio nel nostro paese. Quasi non manca giorno che non si registrino in Italia gravi violazioni a una normativa il cui presunto mancato rispetto è divenuto finanche oggetto dell’apertura di un fascicolo, da parte dell’Unione Europea, propedeutico alla procedura d’infrazione. Il nostro paese – ha concluso il CABS – ha risposto con molto ritardo con un Piano nazionale antibracconaggio rimasto, peraltro, in gran parte inattuato”.

