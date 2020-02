Il Boss delle Pizze a Venetico, Antonio Paratore conquista la giuria [FOTO]

8 Febbraio 2020 19:02

Il Boss delle Pizze ha fatto tappa anche a Venetico, in provincia di Messina e nello specifico alla pizzeria l’Ancora di Antonio Paratore

La pizza si sa è un’eccellenza italiana conosciuta e amata in tutto il mondo. Ci sono diverse correnti di pensiero in merito al mantenimento delle tradizioni e alle innovazioni che negli anni ne hanno cambiato gusto e a volte immagine. In tal senso, un programma, il Boss delle pizze, è nato per far conoscere al pubblico i più bravi e talentuosi pizzaioli d’Italia. Un viaggio lungo lo stivale che ha fatto tappa anche a Venetico, in provincia di Messina e nello specifico alla pizzeria l’Ancora di Antonio Paratore. Proprio Antonio è stato selezionato per prendere parte al programma e mettere in mostra le sua abilità da pizzaiolo ed in tavola delle squisite pizze per gli ospiti e la giuria composta da: Nicola Vizzini produttore), Carmelo Pistritto (uno dei giudici di gara), Simone Scancarello (presidente dell’associazione Pgm – pizzaioli in giro per il mondo) e Marco Lungo (consulenza pizzerie). Una serata all’insegna del gusto e del divertimento quella trascorsa all’Ancora con Antonio grande protagonista insieme alle sue pizze. Anni di gavetta e sacrifici hanno portato Paratore ad essere considerato uno tra i taleni più interessanti del panorama culinario. Proprio il programma, il Boss delle pizze, che andrà in onda su Alice TV, ha voluto risaltare la passione dei pizzaioli ed in questo caso di Antonio. Durante la serata sono state gustate alcune pizze e due in particolare sono state giudicate dalla giuria. Pizza “Nabari”: crema di broccoli,mozzarella,salsiccia dei nebrodi,datterino giallo del Vesuvio e fili di peperoncino. Pizza “Dolce affumicata”: vellutata di zucca,mozzarella,bacon,mozzarella affumicata,basilico e polvere di pepe nero. Il verdetto finale è stato positivo ed pertanto confermato la presenza in trasmissione di Antonio Paratore. Grande orgoglio per l’intero staff e per il piccolo paese tirrenico che vedrà un suo rappresentante sfidare pizzaioli di tutta Italia di fronte al Boss delle Pizze Luciano Carciotto.

