Mafia, il boss Graviano e gli incontri con Berlusconi: “Perché i tg Rai non hanno dato risalto alla notizia?”

10 Febbraio 2020 14:10

Maria Laura Paxia, deputata catanese del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione di Vigilanza Rai interroga i vertici Rai: “Non hanno dato risalto alla notizia degli incontri fra Graviano e Berlusconi”

Nel corso del processo sulle stragi della ‘ndrangheta, il boss mafioso Giuseppe Graviano ha raccontato a più riprese di svariati incontri avvenuti nel corso della sua latitanza con Silvio Berlusconi. Una notizia che è stata quasi taciuta nei tg nazionali, in particolare in quelli Rai. La deputata catanese del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione di Vigilanza Rai proprio oggi ha presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai “per sapere le motivazioni che hanno portato il nostro servizio pubblico a oscurare completamente questa notizia gravissima, dandole poco risalto nei principali notiziari nazionali”.

“In particolare – spiega l’on. Paxia – per il Tg1 la notizia non è comparsa nei titoli e il servizio è arrivato dopo ventitré minuti. Il Tg2, invece, ha oscurato l’accaduto, mentre il Tg3 ha inserito la notizia come penultimo titolo, mandando il servizio dopo quasi mezz’ora.

“Vogliamo che i vertici Rai intervengano al più presto per garantire la giusta visibilità a questa, così come a tutte le notizie più rilevanti per i cittadini”, conclude Maria Laura Paxia.

