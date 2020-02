“Bollette su misura”, la soluzione ideale per risparmiare tempo e denaro: a Messina apre il primo store

18 Febbraio 2020 10:32

Inaugurato a Messina il primo centro “Bollette su Misura”. BolletteSuMisura.it è un marchio che si propone un obiettivo chiaro: far risparmiare agli utenti non solo soldi, ma anche tempo e preoccupazioni

Taglio del nastro a Messina per l’inaugurazione del nuovo centro Bollette Su Misura. Alla festa per l’inaugurazione del nuovo centro in via Ugo Bass, insieme alla giovane imprenditrice Marlen Padovan era presente anche il sindaco di Messina De Luca e il player dell’energia italiana Andrea Agostani, CEO del marchio BolletteSuMisura.it, giunto da Lecco per l’occasione. BolletteSuMisura.it è un marchio che si propone un obiettivo chiaro: far risparmiare agli utenti non solo soldi, ma anche “tempo e preoccupazioni”. A tal fine, offre un servizio di consulenza gratuita personalizzata sulla base di un’analisi dettagliata dei consumi luce e gas. In base all’andamento della borsa elettrica e delle varie promozioni, viene proposta e aggiornata di volta in volta la soluzione più adatta al consumatore. Il marchio si occupa inoltre di risparmio energetico, soluzioni per le fonti rinnovabili, efficientamento e ricarica auto elettriche. Un approccio nuovo a un mercato storicamente caratterizzato dalla vendita “mordi e fuggi”.

Il brand, che nasce tra le montagne del Lago di Como, affianca al proprio sito bollettesumisura una rete in forte espansione di punti fisici in tutta Italia, e in particolare in Sicilia sono già apparsi, oltre allo shop di Messina – il primo negozio ufficiale sull’isola – anche diversi “BolletteSuMisura.it Point” presso esercizi già esistenti. “Internet piace a tutti ed è comodissimo,” dichiara Agostani, “ma a noi piace metterci la faccia, stringere la mano e sorridere ai nostri clienti.”

