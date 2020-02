A Messina apre “Bollette Su Misura”, il rivoluzionario centro di consulenza energetica gratuita e personalizzata [DETTAGLI]

7 Febbraio 2020 11:41

Taglio del nastro a Messina: in via Ugo Bassi apre il nuovo centro “Bollette Su Misura”

Si inaugura il 14 febbraio alle 16:30, in via Ugo Bassi 65, Messina, alla presenza del sindaco Dott. Cateno De Luca e altre autorità, il nuovo centro BolletteSuMisura.it.

In un contesto di fermento e confusione per via della sempre più prossima fine del Mercato Tutelato, il progetto BolletteSuMisura.it si propone come soluzione per chi cerca un po’ di chiarezza — oltre al risparmio sulle bollette luce e gas. Infatti, Marlen Padovan, giovane imprenditrice messinese titolare del nuovo esercizio, dichiara: “Intorno al tema dell’energia, nella nostra zona c’è tanta confusione e disinformazione. Ho pensato che prima di tutto, la gente ha il diritto di conoscere come funziona il mercato libero, per poi scegliere in modo sereno e informato.“ La campagna stampa del marchio dichiara infatti di voler far risparmiare agli utenti non solo soldi, ma anche “tempo e preoccupazioni”.

Il nuovo servizio, oltre a un frequentato portale Internet, sta aprendo punti fisici in tutta Italia. Il personale offre una consulenza gratuita per i consumatori e le aziende. Sulla base di un’analisi personalizzata dei consumi e delle esigenze, vengono suggerite offerte luce e gas del mercato libero in base all’andamento della borsa elettrica e delle varie promozioni. BolletteSuMisura.it offre inoltre soluzioni per le fonti rinnovabili, l’efficientamento e la ricarica auto elettriche.

La peculiarità di BolletteSuMisura.it è quella di mettere a disposizione del consumatore un consulente energetico che lo segue nel tempo, monitorando l’andamento dei mercati e tenendo sempre aggiornate le sue soluzioni. Un concetto nuovo, che si contrappone alla tradizionale vendita “mordi e fuggi” a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Una figura di fiducia, simile a quella di un commercialista, un assicuratore o un avvocato, a cui il consumatore potrà con serenità affidare la supervisione delle sue bollette e rivolgersi per i suoi dubbi.

Inoltre, conclude Padovan, “BolletteSuMisura.it offre un’interessante campagna fedeltà, simile alle raccolte punti dei supermercati, che consente ai suoi utenti di ottenere buoni acquisto Amazon, spesa e carburante. Il tutto senza impegno né vincoli.

