Benevento, due ex Reggina fanno volare Inzaghi: Viola e Insigne, per la promozione è solo questione di tempo

15 Febbraio 2020 18:17

Il campionato di Serie B sta regalando grosse emozioni, il Benevento vola grazie a due ex Reggina come Nicolas Viola e Insigne

Il Benevento non si ferma più e vola sempre di più verso l’obiettivo Serie A, i punti di vantaggio sono infatti tranquillizzanti. Successo anche contro il Pordenone, il big match si è concluso sul risultato di 2-1, gli ospiti stanno attraversando un momento veramente delicato e sono crollati in classifica nelle ultime partite, inutile il gol siglato da Bocalon. Il Benevento invece è stato trascinato da due ex Reggina, il primo gol è stato infatti siglato da Nicolas Viola, il centrocampista ha sbloccato il risultato, campionato veramente magico per il calciatore che si dimostra uno dei migliori nel suo ruolo nella cadetteria. Viola ha servito l’assist anche per il raddoppio, il provvisorio 2-0 è arrivato grazie ad Insigne. I due probabilmente si troveranno in Serie A nella prossima stagione con l’intenzione di provare a conquistare una miracolosa salvezza.

