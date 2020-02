“Sei bella come un gol di Corazza”, da Roma dedicano una canzone al bomber della Reggina [VIDEO]

27 Febbraio 2020 18:33

Una canzone speciale da parte di un tifoso speciale, è quella dedicata al bomber della Reggina Simone Corazza: il video del brano

Ha saltato le ultime due partite causa infortunio ed è a secco da qualche gara, ma a Simone Corazza è bastato comunque pochissimo per entrare nei cuori di tutti i tifosi amaranto. Il bomber della Reggina ha trascinato i compagni, nel corso del girone d’andata, a suon di gol. Ben 14, che gli hanno permesso di guidare la classifica dei cannonieri per un po’ di tempo: di testa, di destro, di sinistro, da dentro l’area, da fuori. Ha segnato in ogni modo, contribuendo alla prima mini fuga della band di Toscano nel girone C di Serie C.

E così, anche per questo, ha attirato le attenzioni di un tifoso speciale. Si chiama Andrea Taloni, è romano e tifa Roma, ma ha anche una certa simpatia verso la Reggina. E verso Simone Corazza, appunto, a cui ha dedicato una canzone sul suo canale You Tube ‘Calcio Pazzo’. “Sei bella come un gol di Corazza”, il titolo del brano. A lanciarlo, quest’oggi su Antenna Febea, la speaker Tiziana Galluso.

“La mia – afferma Taloni – è una simpatia che nasce dalla finale di Coppa Uefa Roma-Inter poi persa dalla mia squadra, dove un tifoso della Reggina con tanto di sciarpa della sua squadra si fece tutti quei chilometri per venire a sostenere la Roma in Sud. Poi il colore delle maglie mi è sempre piaciuto. Insomma, sentivo il dovere di dare un contributo”. Ecco di seguito il video della canzone.

