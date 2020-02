Le baracche di Messina da domani in mostra a Montecitorio, Siracusano: “Iniziare un percorso per il risanamento definitivo”

3 Febbraio 2020 16:25

Per l’occasione la deputata di Messina Matilde Siracusano ha organizzato un convegno che si terrà domani presso la sala Aldo Moro. Ci sarà anche il sindaco De Luca

Sarà inaugurata, domani, martedì 4 febbraio, alla Camera dei deputati, la mostra fotografica “Serie D. 7000 italiani nella baraccopoli di Messina”, di Federico Ficarra.

Per l’occasione la deputata messinese Matilde Siracusano ha organizzato a Montecitorio un convegno, che si terrà lo stesso giorno alle ore 12, presso la sala Aldo Moro (ingresso Piazza del Parlamento, 25).

Interverranno il sindaco di Messina, Cateno De Luca; il presidente del gruppo Forza Italia Camera, Mariastella Gelmini; il presidente del gruppo Fratelli d’Italia Camera, Francesco Lollobrigida; e il presidente del gruppo Lega Camera, Riccardo Molinari.

La mattinata sarà moderata dall’editorialista del “Corriere della Sera” Francesco Verderami.

“Sarà un’importante occasione di incontro, di confronto e di riflessione in merito ad una delle realtà più complesse del Sud Italia”, afferma la parlamentare Matilde Siracusano.

“Vogliamo far conoscere al Paese la baraccopoli di Messina perché pensiamo sia giunto il momento di risolvere un problema enorme che la città dello Stretto si trascina da più di cento anni. Non è più accettabile avere una favelas nel cuore di uno dei centri urbani più grandi del Mezzogiorno.

Da domani, questo il mio auspicio, partirà un percorso virtuoso per archiviare finalmente questa triste parentesi e per gettare le basi per un reale risanamento e per una definitiva riqualificazione delle aree interessate”, conclude la deputata azzurra.

La mostra “SERIE D. 7000 italiani nella baraccopoli di Messina” sarà aperta al pubblico, nel Corridoio degli Atti parlamentari della Biblioteca della Camera dei deputati, il 4 febbraio (dalle ore 14 alle ore 18) e dal 5 al 14 febbraio (dalle ore 10 alle ore 18).

