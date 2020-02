Bandecchi ripensa a Reggina-Ternana: “al Granillo c’era una squadra che lottava su ogni palla, ma non era la mia”

12 Febbraio 2020 23:22

Stefano Bandecchi non smette di pensare a Reggina-Ternana: il presidente dei rossoverdi ha pubblicato uno dei suoi classici video su Instagram

Non riesce a digerire la sconfitta Stefano Bandecchi, la sua Ternana ha mancato la possibilità di avvicinarsi alla Reggina perdendo lo scontro diretto. “In passato avevo detto che della Coppa Italia non mi interessa nulla, ma se a Catania dovesse andare come a Reggio non sarei felice – ha dichiarato il presidente in uno dei suoi classici video postati su Instagram – . A Catania ci aspetteranno con il coltello tra i denti e gli avversari non saranno molto gentili. Non dovremo giocare come al Granillo, dove la Reggina è stata molto più aggressiva di noi. Ad esempio quando il nostro portiere tentava di rinviare la palla e non poteva fare altro perché trovava sempre 3-4 avversari pronti a rubare il possesso, come veramente dei leoni e delle tigri, sono stati fantastici, peccato che non era la squadra mia. Ho fiducia in Gallo, lo dico pubblicamente, così come ho detto cose brutte ora dico cose belle”, ha concluso il patron Bandecchi.

Valuta questo articolo