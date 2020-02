Bagnara: ritorna il Premio Mia Martini, aperte le iscrizioni 2020

10 Febbraio 2020 13:34

Bagnara: la stella di Mia Martini si accende per illuminare la strada di nuovi talenti che sognano un futuro nell’olimpo della musica

La stella di Mia Martini si accende per illuminare la strada di nuovi talenti che sognano un futuro nell’olimpo della musica. Un Premio che ogni anno richiama giovani da tutto il mondo per partecipare all’evento, nato a ricordo della grande interprete della Canzone Italiana con fase conclusiva a Bagnara Calabra, sua città natia, giunto alla XXVI edizione.

Sono aperte le iscrizioni fino al 30 marzo 2020 per le sezioni:

Nuove proposte dai 13 ai 45 anni;

Una Voce per Mimì dai 4 ai 12 anni.

Oltre alle varie audizioni dal vivo che si stanno tenendo in varie località della penisola, tutti gli interessati possono richiedere l’audizione inviando una demo tramite il sito ufficiale del Premio. L’evento – che anche quest’anno vede Franco Fasano come Direttore Artistico – nel tempo ha visto la presenza di numerosi ospiti della musica leggera italiana ed internazionale ed è stato il trampolino di lancio di tanti giovani promesse. Oltre all’assegnazione del Premio Mia Martini, saranno assegnati delle borse di studio agli artisti meritevoli, ma lo stesso Premio – ideato e organizzato da Nino Romeo – è già un percorso artistico importante per future stelle della canzone: i partecipanti infatti oltre a proporre la propria musica, vivranno esperienze formativi con addetti del settore. TV, radio e mezzi d’informazione seguiranno l’evento con trasmissioni che racconteranno i sogni di tanti giovani talenti.

