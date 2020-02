Attentato in Germania, sparatorie a Hanau: diversi morti [LIVE]

20 Febbraio 2020 00:07

Sparatorie a Hanau in Germania: diverse persone sarebbero rimaste uccise

Due sparatorie si sono verificate questa sera in due diversi locali in cui si fuma il narghilè ad Hanau in Germania. Dalle prime frammentarie notizie sembrerebbe ci siano 8 morti e almeno 5 persone ferite. Al momento non è ancora chiara la dinamica ma secondo le prime informazioni l’attacco si sarebbe svolto in due fasi: una prima sparatoria in un bar e una successiva quando altri colpi sono stati esplosi da un’auto in corsa. Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, i primi colpi sono stati sparati sparati a Kurt-Schumacher-Platz, una piazza centrale nel distretto di Kesselstadt. La polizia e’ intervenuta con un grosso contingente e ha delimitato la scena del crimine. Nelle ricerche e’ impiegato anche un elicottero. L’autore o gli autori dovrebbero essere in fuga. Secondo le informazioni del “Hessenschau “, prima un bar Shisha e’ stato attaccato nel centro di Hanau che si trova nel distretto di Main-Kinzig a circa 20 chilometri a est di Francoforte sul Meno e conta circa 100.000 abitanti. Secondo testimoni oculari, sono stati sparati da otto a nove colpi. Almeno una persona e’ rimasta senza vita sul pavimento. Quindi l’autore, o gli autori, ha guidato fino al distretto di Kesselstadt, dove sono continuate le sparatorie, di nuovo dentro o davanti a un bar Shisha. Si dice che le persone siano morte anche qui.

Valuta questo articolo