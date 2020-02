Missione compiuta per AstroLuca: l’astronauta dei record rientra a Terra

6 Febbraio 2020 19:28

Conclusa con successo la missione Beyond: l’astronauta Parmitano è rientrato sulla Terra

Missione compiuta per AstroLuca. L’austronauta siciliano è rientrato sulla Terra portando a compimento la seconda missione spaziale Beyond. Per Luca Parmitano sono stati sei mesi costellati da un record dopo l’altro. Parmitano con 367 giorni in orbita, è diventato l’astronauta europeo ad avere trascorso il più lungo periodo tra le stelle.

La neve e il forte vento, con temperature sotto lo zero, hanno prolungato le operazioni di rientro, ma tutto è andato per il meglio. Parmitano si trovava a bordo della capsula della Soyuz insieme alla collega Alexander Skvortsov, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, al comando della navetta c’era Christina Koch della Nasa: è il primo italiano al comando della Stazione Spaziale e il primo astronauta non americano ad avere il ruolo di leader in una passeggiata spaziale. Le sue quattro uscite della missione Beyond hanno permesso di sostituire un elemento importante dello strumento Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), al quale l’Italia contribuisce con Asi e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e che dal 2011 e’ installato all’esterno della stazione orbitale per setacciare i raggi cosmici in cerca di particelle di antimateria. Importante anche la ricerca a bordo, nella quale Parmitano ha seguito vari esperimenti che gettano le basi del futuro dell’esplorazione spaziale, tra cui i sei progettati dall’Asi, e portare l’esplorazione spaziale umana oltre l’orbita terrestre, verso la Luna e Marte. Dopo i festeggiamenti di rito in Kazakhstan, AstroLuca resterà in Germania, a Colonia, per un periodo di quarantena previsto di routine per gli astronauti che rientrano a Terra.

