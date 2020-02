Prescritto il reato di associazione a delinquere per il sindaco di Bova Marina: “abolire questa norma significa trasformare gli indagati in imputati a vita”

11 Febbraio 2020 15:55

Il sindaco di Bova Marina: “oggi il Tribunale di Catanzaro su proposta del Pubblico Ministero ha deciso la prescrizione di un reato di associazione a delinquere semplice commesso ascritto a mio carico oltre 15 anni fa”

“Oggi il Tribunale di Catanzaro su proposta del Pubblico Ministero ha deciso la prescrizione di un reato di associazione a delinquere semplice commesso ascritto a mio carico oltre 15 anni fa nell’era De Magistris senza che potesse arrivare neppure al 1° grado di giudizio. Quando non ti possono condannare fanno scattare la prescrizione”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Saverio Zavettieri, sindaco di Bova Marina. “Purtroppo -prosegue- non ho potuto rinunciare a questo istituto come altre volte ho fatto ottenendo piena assoluzione, per non divenire ostaggio innocente, alla mia non più giovane età, del Codice Rocco-Davigo-Bonafede in gestazione che con l’abolizione della prescrizione allunga all’infinito i tempi dei processi e trasforma gli indagati, innocenti fino al III grado di giudizio, in imputati a vita e quindi colpevoli Grazie a tutti quelli che hanno avuto fiducia nel mio operato di amministratore pubblico e politico ed ai miei avvocati che hanno seguito con sofferenza ed indignazione questo assurdo processo“, conclude.

