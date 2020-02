Asp Messina, tavolo tecnico a Palermo: prorogato il termine per la presentazione della dotazione organica

10 Febbraio 2020 19:53

Tavolo tecnico con l’Asp di Messina all’assessorato regionale alla Salute: la riunione odierna è stata aggiornata a mercoledì prossimo per la disamina dei dati tecnici richiesti all’Azienda e per la posizione del dettaglio economico sull’impatto della nuova rete la cui analisi è stata affidata a KPMG

Si è tenuto a Palermo il tavolo tecnico convocato su disposizione dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla presenza dei vertici dell’Asp di Messina.

Nel corso della riunione il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica, Mario La Rocca, ha confermato il contenuto della nota inviata lo scorso 24 gennaio con cui si è data comunicazione a tutte le Aziende della proroga del termine per la presentazione della dotazione organica, tenuto conto della recente norma prevista dalla Legge finanziaria 2019 dello Stato .

Confermando, pertanto, la disponibilità dell’Assessorato alla copertura del fabbisogno per dare attuazione alla nuova rete ospedaliera, la riunione odierna è stata aggiornata a mercoledì prossimo per la disamina dei dati tecnici richiesti all’Azienda e per la posizione del dettaglio economico sull’impatto della nuova rete la cui analisi è stata affidata a KPMG .

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza ha ringraziato il direttore La Rocca e il direttore La Paglia, unitamente ai loro collaboratori, per “la comune visione degli obiettivi che sono stati da tempo ad entrambi affidati”.

