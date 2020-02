Asp Messina, si completa l’accoglienza in tutti i Pronto Soccorso degli Ospedali: tv nelle sale di attesa

5 Febbraio 2020 18:43

La collocazione dei nuovi televisori completa la dotazione prevista per rendere i pronto soccorso dell’ASP di Messina più confortevoli per i cittadini che aspettano di essere visitati

L’Asp di Messina ha acquistato sette televisori da 50 pollici che saranno collocati nelle sale di attesa dei presidi gestiti dall’Azienda Sanitaria.

La dotazione dei nuovi televisori si inquadra all’interno delle Linee di indirizzo regionali per la gestione del sovraffollamento e il decoro delle strutture di P.S. degli Ospedali, volute dall’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza.

“Dopo la convenzione con la Croce Rossa per la presenza dei volontari a supporto dei pazienti – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – l’acquisto di nuovi arredi e l’attivazione del Wi-Fi gratuito ora la collocazione dei nuovi televisori completa la dotazione prevista per rendere i pronto soccorso dell’ASP di Messina più confortevoli per i cittadini che aspettano di essere visitati; a breve nei nostri ospedali sarà inoltre collocata nuova segnaletica per rendere più accessibili le strutture e i servizi sanitari.”

