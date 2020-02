Asp Messina, da aprile aumento delle ore per 26 ex lavoratori Lsu già stabilizzati [NOMI]

23 Febbraio 2020 15:29

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con deliberazione n. 1956/2018 aveva proceduto ad assumere a tempo indeterminato 26 lavoratori, ex Lsu utilizzati in attività socialmente utili: aumento delle ore di lavoro da 24 a 36 ore

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con deliberazione n. 1956/2018 aveva proceduto ad assumere a tempo indeterminato 26 lavoratori, ex L.S.U. utilizzati in attività socialmente utili, assegnando agli stessi 24 ore settimanali. “Nel rispetto dei nostri obiettivi di eliminazione del precariato e di giusta valorizzazione dei lavoratori, come promesso, abbiamo creato le condizioni – dice il direttore generale Paolo La Paglia – per potere dare a questi dipendenti una definitiva integrazione all’interno della nostra Azienda; essendo ora presenti le condizioni per l’incremento dell’orario di lavoro settimanale, i dipendenti che avevano fatto domanda di passaggio a 36 ore, dal 1 aprile 2020 presteranno servizio con un incremento orario da 24 a 36 ore.”

Questi i nomi:

D’Angelo Sabina

Elia Daniela

Smeralda Mara Paola

Famiani Lucia

Samperi Rosaria

Cordaro Simona

D’Amore Maria

Consoli Paola

Baeli Caterina

Puglia Rossella

Andronaco Catena

Impallomeni Rita

Schirò Maria Carmela

Miuccio Antonino

Davì Paola

Riolo Massimiliano

Pizzolo Antonio Francesco

Mauromicale Loredana

Longo Patrizia

Curcuruto Antonella Santa

Oneri Marcella

Carrolo Maria Grazia

Calì Carmela

Cisca Fiorella

Sanfilippo Sandra Nancy

Nania Angela Nunziata

“L’aumento dell’orario di lavoro compenserà alcuni vuoti di organico di personale amministrativo; inoltre – conclude La Paglia – manterremo l’impegno assunto con i 75 lavoratori ASU di utilizzazione diretta da parte dell’ASP di Messina dal 1 marzo p.v., con fuoriuscita dalle cooperative e inizio dello studio di fattibilità per la loro definitiva stabilizzazione”.

