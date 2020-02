8 Febbraio 2020 13:05

Le precisazioni delll’assessore regionale Razza in merito alle dichiarazioni di Catalfamo e Calderone: “Nessun taglio per l’Asp di Messina”

“Nessun taglio per l’Asp di Messina, che da questo governo è stata rafforzata come dimostrano le tante iniziative intraprese a partire dalla Rete ospedaliera e dal conseguente Atto aziendale approvato dalla Giunta. Ritengo che i deputati Catalfamo e Calderone si riferiscano al tetto di spesa del personale, che non è stato ancora definito in quanto è relativo alla dotazione organica che dovrà essere calibrata sul nuovo Atto aziendale”. Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

