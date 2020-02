ASP di Messina, lotta al randagismo: nuove forniture per gli ambulatori veterinari di Barcellona Pozzo di Gotto e Torrenova

28 Febbraio 2020 14:31

L’Asp di Messina acquisisce le forniture per gli ambulatori veterinari di Torrenova e Barcellona Pozzo di Gotto

L’ASP di Messina, ai fini di potere dare corso alle attività di lotta al randagismo e ai fini di ripristinare quanto prima le attività di sterilizzazione in piena sicurezza presso l’Ambulatorio Veterinario di Barcellona P.G. ha acquisito le forniture per gli ambulatori veterinari di Torrenova e Barcellona P.G. con Delibera n. 494/DG del 20/02/2020 – Prezzo complessivo di spesa € 2.669,11 Iva Inclusa – Sono in fase di consegna le attrezzature:

1) Bilancia Veterinaria Elettronica a piattaforma acciaio inox;

2) Barella Radiotrasparente estraibile con manici retrattili inox;

3) Tosatrice Oster golden;

4) Testina tosatrice oster;

5) Termometro digitale per animali;

6) Termometro ecologico;

7) Stetoscopio Regalite

Con delibera n. 370/DG del 06/02/2020 – Esecutiva il 19/02/2020 – è stata indetta procedura di gara sul MEPA, suddivisa in 5 lotti, per la fornitura delle seguenti attrezzature:

1) Apparecchi per anestesia gassosa per animali da compagnia;

2) n. 2 Monitor Multiparametrici;

3) n. 2 Autoclavi e n. 2 Termosigillatrici;

4) n. 2 Gabbie di degenza post operatoria acciaio inox;

5) n. 2 Frigoriferi per deposito farmaci.

La procedura di gara è stata pubblicata sul MEPA con inizio della presentazione delle offerte in data 24/02/2020. valore complessivo della Base d’asta € 29.170,20.

