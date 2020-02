Messina, botta e riposta tra Art. Uno e Navarra. Timbro e Siracusano: “L’onorevole è in contraddizione con la linea del PD locale e nazionale”

1 Febbraio 2020 18:09

Articolo Uno risponde all’ex rettore di Messina: “grave contraddizione politica tra e la linea del Partito Democratico e la linea Navarra. Il PD locale ha ribadito la posizione alternativa rispetto all’amministrazione De Luca. Navarra non si deluchizzi”

È botta e risposta tra Articolo Uno e il deputato PD Navarra. Siracusano e Timbro giorni fa avevano criticato l’ex Rettore di Messina per il supporto dato al sindaco De Luca in occasione delll’approvazione Cambio di Passo. Navarra aveva risposto spiegando che con il sindaco non c’è nessun accordo politico. Ecco come la replica di Siracusano e Timbro a Navarra:

“La reazione scomposta dell’On. Pietro Navarra, ci impone una sobria presa di posizione.

Il livore con cui il parlamentare nazionale del PD rivendica la sua “appartenenza” alla cultura moderata, cattolica e liberale mal si addice a quelle tradizioni politico-culturali che forse il prof. Navarra dovrebbe ulteriormente approfondire.

L’esagerato nervosismo dell’on. Navarra ci conferma di avere colto nel segno evidenziando un problema di rappresentanza del comune sentire della base del suo partito, non soltanto per le tante attestazioni di stima ricevute in privato da iscritti e dirigenti dem, ma anche perché, come leggiamo in una nota ufficiale, “In data 29 Gennaio si è svolta la riunione del Coordinamento Provinciale del PD. Come da decisione assunta in precedenza, è stata ribadita la posizione alternativa del PD rispetto all’amministrazione De Luca, come manifestato in aula dai consiglieri Gaetano Gennaro, Antonella Russo, Felice Calabrò e Alessandro Russo”.

Appare evidente come la grave contraddizione politica tra e la linea del Partito Democratico e la linea Navarra, specie quando il deputato sottolinea con forza un “comune approccio culturale sul modo di gestire il bilancio pubblico” con il Sindaco Cateno De Luca, sia nei fatti indiscutibile.

Le nostre valutazioni sono fondate su un giudizio complessivo sull’esperienza De Luca, che va valutata nella sua interezza, quindi respingiamo con forza l’idea che non abbiano un fondamento. Rispetto al passato, poi, e lo diciamo con l’umiltà che dovrebbe attraversare tanti degli attori in campo, le responsabilità della crisi della macchina comunale, purtroppo, appartengono a tutti gli schieramenti, centrodestra, centrosinistra e civici, che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. Serve maggiore cautela quando ci si lancia in sprezzanti giudizi senza il corretto approfondimento delle vicende politiche presenti e passate.

Ci preoccupa infine che un’importante esponente politico come l’on. Navarra si ostini a remare contro l’impostazione politico culturale del Segretario Nazionale Nicola Zingaretti che, come in Emilia Romagna, sta cercando di mettere a disposizione del Paese un campo largo di centrosinistra, aperto alla sinistra e al civismo, capace di contrastare le destre.

È fondamentale che il prof. Navarra non si “deluchizzi”, recuperi i fondamentali della politica e accetti il confronto pacifico anche se l’interlocutore parte da valutazioni diverse.

Con la serenità di chi ha di fronte unicamente il superiore interesse della città, come singoli e come partito continueremo a lavorare per costruire un fronte progressista unitario e aperto con l’ambizione di pensare non solo alla macchina amministrativa ma a un serio progetto di sviluppo integrato per la città che faccia finalmente superare a Messina la crisi che sta attraversando”.

