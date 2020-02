Articolo Uno Messina: “L’Autorità Portuale dello Stretto va difesa e sostenuta, inopportune le iniziative di Musumeci”

28 Febbraio 2020 18:07

Articolo Uno Messina: “Nessun giudizio sul Presidente Mega, ma aspettiamo i fatti”

“Articolo Uno Messina può rivendicare, insieme a pochi altri, l’aver, sin dal primo momento, difeso la necessità che si definisse una Autorità Portuale dello Stretto che comprendesse i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

A differenza di altri abbiamo sempre preteso una scelta che non prevedesse una subalternità a Gioia Tauro o altri porti siciliani, nella convinzione della peculiarità dell’area integrata dello stretto.

Per questo abbiamo sempre individuato nell’A.P. dello Stretto una potenzialità strategica per lo sviluppo del nostro territorio“- a dirlo è il segretario provinciale Domenico Siracusano, che stigmatizza l’atteggiamento di Musumeci. Il presidente della Regione Siciliana ha presentato ben tre ricorsi al TAR contro la nomina di Mega. Per Articolo Uno si tratta di un’iniziativa “inopportuna e fuori tempo massimo”.

La nomina nel Comitato di Gestione

“È noto a tutti che il Presidente della Regione non abbia mai condiviso la nomina di Mega da parte del Ministero dei Trasporti: ci domandiamo, quindi, per quali motivazioni scelga intervenire adesso, dopo mesi dall’insediamento. Ci pare evidente che l’azione di Musumeci si caratterizzi per una profonda strumentalità politica che nulla ha a che vedere con gli interessi reali del territorio messinese”, commenta Siracusano, ribadendo la necessità di “velocizzare una serie di iniziative che potrebbero intervenire positivamente in termini di sviluppo locale. In questa direzione il Presidente Musumeci, insieme agli altri enti che non l’hanno fatto, procedano, tempestivamente, a nominare il proprio rappresentante all’interno del Comitato di Gestione per dare piena funzionalità all’A.P”.

Per Siracusano c’è bisogno di supportare e non di ostacolare le potenzialità dell’Autorità Portuale, “con senso di responsabilità istituzionale e non assumere iniziative finalizzate ad equilibrismi e posizionamenti politici”.

In attesa di risposte per Messina

“Ci domandiamo, in questa direzione, cosa pensino il Sindaco Cateno De Luca e il centrodestra messinese dei ricorsi di Musumeci che rischiano di impantanare l’autority”- prosegue Siracusano.

Quanto al presidente Mega, Articolo Uno non entra nel merito delle qualità professionali ma si dice interessata a verificare i fatti concreti derivanti dalla sua azione di governo dell’autority. “Allo stesso modo contestiamo le ripetute scelte dei governi che si sono succeduti, prassi dalla quale non si sottrae neanche il Governo Musumeci, di non individuare figure espressione del territorio come se non ci fossero competenze e professionalità.

Rimaniamo in attesa delle risposte ai problemi che abbiamo posto al Presidente Mega, relative all’area della Ex Fiera Campionaria, del Pontile di Giammoro e della Zona Falcata, rispetto alle quali occorre una decisa accelerazione. È un dovere di tutti impegnarsi per far dispiegare all’Autorità Portuale dello Stretto le enormi potenzialità: in questa direzione abbiamo investito la nostra deputazione regionale e nazionale a difesa degli interessi di un territorio che ha bisogno che uno dei pochissimi enti con capacità immediata di spesa possa godere di una condizione di piena funzionalità”- conclude Siracusano.

Valuta questo articolo