11 Febbraio 2020 09:46

Operazione contro la criminalità organizzata a Roma: 38 arresti. Tra i fermati un ex boss della Banda della Magliana. Sequestro di beni riguardanti beni, mobili e immobili

Nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché in Spagna ed in Austria, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per dare esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 38 persone, ritenute appartenenti, a diverso titolo, di un’associazione per delinquere, facente capo a Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della Banda della Magliana. Contestualmente, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Dda di Roma, riguardante beni, mobili e immobili per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro.

