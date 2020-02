Archivio di Stato Reggio Calabria, info sulla conferenza “le vie della toponamastica”

24 Febbraio 2020 14:19

“Le vie della toponomastica a Reggio Calabria” sarà oggetto di analisi del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria. La toponomastica riveste una geografia complessa e da tale area particolare importanza assume la toponomastica urbana che rivolge i suoi indirizzi d’indagine all’intitolazione di luoghi pubblici. La ricerca particolareggiata della denominazione di strade, piazze, luoghi circoscritti ad una determinata area geografica assume la denominazione di odonomastica. Questi alcuni degli aspetti che saranno oggetto di analisi nel corso della giornata di studi, organizzata dal sodalizio reggino avrà luogo venerdì 28 febbraio (ore 17,00) presso la sala conferenze del prestigioso istituto culturale sito in Via Lia Casalotto. Dopo i saluti della Direttrice Maria Fortunata Minasi, seguiranno gli interventi di Santo Gioffrè (già Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria), Filippo Arillotta (docente Liceo “Vinci” di Reggio Calabria), Natale Bova, Matteo Gatto Goldstein, Andrea Guerriero, Gianni Aiello (Circolo Culturale “L’Agorà).

